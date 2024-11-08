Минобороны отказалось заключать контракт с подсудимым россиянином

Минобороны отказалось заключать контракт с подсудимым из Петербурга

Минобороны России отказалось заключать контракт с подсудимым из Санкт-Петербурга, передает «Фонтанка».

Глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева пояснила, что речь идет о россиянине Николае Антипове, которому вменяют 22 эпизода мошенничества с машинами. Перекупщик отдавал владельцам автомобилей лишь часть от их стоимости. Ущерб от действий мужчины составил свыше 13 миллионов рублей.

Антипов захотел отправиться в зону спецоперации на Украину, заключив контракт с оборонным ведомством. Однако министерство предпочло не сотрудничать с этим подсудимым. Точная причина неизвестна, но Лебедева отметила, что такое решение не связано со здоровьем мужчины.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае выплаты за контракт с Минобороны увеличили почти в четыре раза.

Власти подчеркнули, что с учетом федеральной выплаты общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 миллиона рублей.