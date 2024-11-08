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07:14, 8 ноября 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Минобороны: силы ПВО перехватили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В ночь на пятницу, 8 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 17 беспилотников по четырем регионам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили по шесть беспилотников над Воронежской и Саратовской областями, четыре — над Белгородской областью, один — над Брянской областью.

В министерстве уточнили, что Украина пыталась атаковать территорию России беспилотниками самолетного типа. Оборонное ведомство назвало действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью 8 ноября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о попытке атаки БПЛА. По его данным, обломки дрона упали в промзоне Заводского района. Никто не пострадал, о разрушениях данных не приводилось.

7 ноября силы ПВО за ночь перехватили 15 беспилотников над Воронежской и Белгородской областями. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

ЖЗЛ
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