Беспилотник сбили в российском областном центре

Губернатор Бусаргин: БПЛА сбили в небе над Саратовом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над городом Саратовом. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал губернатор Саратовской области.

Он уточнил, что в результате попытки атаки областного центра пострадавших нет.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал об уничтожении беспилотника над Брянской областью в ночь на 7 ноября. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, два дрона сбили в регионе вечером 6 ноября.