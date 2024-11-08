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04:22, 8 ноября 2024Россия

Беспилотник сбили в российском областном центре

Губернатор Бусаргин: БПЛА сбили в небе над Саратовом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над городом Саратовом. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал губернатор Саратовской области.

Он уточнил, что в результате попытки атаки областного центра пострадавших нет.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал об уничтожении беспилотника над Брянской областью в ночь на 7 ноября. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений. Кроме того, два дрона сбили в регионе вечером 6 ноября.

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