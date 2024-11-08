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15:00, 8 ноября 2024Экономика

Мировые цены на продукты достигли 18-месячного максимума

FAO: мировой индекс цен на продовольствие вырос до 127,4 пункта в октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

По итогам октября 2024 года мировой индекс цен на продовольственные товары (FFPI) вырос до максимального с апреля 2023-го показателя и достиг отметки в 127,4 пункта. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (Food and Agriculture Organization, FAO).

Эксперты составляют этот индекс для отслеживания динамики стоимости наиболее продаваемых в мире продовольственных товаров. В сентябре показатель находился на уровне в 124,9 пункта. Таким образом, за второй месяц осени значение индекса выросло на 2,5 пункта.

За отчетный период цены выросли почти на все отслеживаемые аналитиками товарные категории, за исключением мяса. Так, индекс стоимости растительных масел в октябре вырос на 7,3 процента в месячном выражении и достиг отметки в 152,7 пункта. Подобная динамика была обусловлена ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. В свою очередь, индекс цен на молочную продукцию увеличился на 1,9 процента, до 139,1 пункта. При этом годовой прирост составил 21,4 процента на фоне ограниченного предложения.

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Что касается индекса стоимости сахара, то по итогам октября он увеличился на 2,6 процента, до 129,6 пункта, в том числе из-за опасений по поводу перспектив сбора в Бразилии. Тем не менее, в годовом выражении показатель снизился на 18,6 процента. Индекс цен на мясо оказался единственным, который не увеличился в месячном выражении. По итогам октября он составил 120,4 пункта и продемонстрировал снижение на 0,3 процента на фоне увеличения поставок от крупнейших стран-экспортеров. Однако год к году индекс цен на мясо вырос на 7,5 процента, заключили в FAO.

Мировой индекс цен на продовольственные товары устойчиво растет с июля 2024 года. Во втором летнем месяце он составлял в среднем 120,9 пункта, в августе — 121,7 пункта, а в сентябре вырос еще на 3,2 пункта. В июне показатель находился на уровне в 121 пункт, а в мае был на отметке в 120,4 пункта. В конце весны в FAO связывали рост индекса с рядом факторов, включая риски снижения урожая сельхозкультур из-за неблагоприятных погодных условий и негативные последствия от продолжающихся на Украине боевых действий.

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