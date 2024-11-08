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09:33, 8 ноября 2024Забота о себе

Мужчина начал пить только лимонады и рассказал о последствиях

Англичанин сбросил вес, отказавшись от пяти литров газировки в день
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

42-летний англичанин по имени Том Боуи настолько пристрастился к одному виду лимонадов, что выпивал по пять литров этого напитка в день. Историю о том, как он отказался от воды ради газировки и столкнулся с тяжелыми последствиями, опубликовало издание Daily Mail.

По словам мужчины, его привычка началась с одной банки в день. Потом он начал покупать упаковки по 24 банки. Через пару лет он заметил, что из-за постоянного употребления сладкого напитка набирает вес, стал испытывать проблемы с зубами. «Мои зубы были не такими уж плохими, но потом я пошел к дантисту, и он сказал, что уровень кислотной эрозии у меня как у 70-летнего», — рассказал мужчина.

Первую банку газировки Боуи выпивал, как только проснется, последнюю перед сном, и за десять лет потратил на напиток почти 40 тысяч долларов. Чтобы избавиться от привычки, он обратился терапевту. Сделать это его побудила дочь — у нее тоже выработалась зависимость от газировки. «Я сижу и пью ее весь день, и дочь говорила: "Если ты можешь пить ее все время, почему я не могу?"» — рассказывает он. Боуи заменил вредный напиток на воду и заметно сбросил весь. «Теперь я пью так много воды и чувствую себя намного лучше. Не смотрю на газированные напитки и даже отдаленно не испытываю искушения», — заверил он.

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