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09:02, 8 ноября 2024Россия

На МКАД произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

Госавтоинспекция: три грузовика и авто столкнулись на 41-м километре МКАД
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На 41-м километре Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла массовая авария с тремя грузовиками. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

По ее данным, на дороге столкнулись три грузовых и одно легковое авто. В результате пострадал один человек. Столичный дептранс сообщил о затруднении движения и призвал выбирать пути объезда.

«На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали в ГИБДД.

Ранее массовая авария произошла на 63-м километре МКАД, пострадали три человека. На дороге тогда столкнулись пять автомобилей.

ЖЗЛ
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