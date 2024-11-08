На МКАД произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

Госавтоинспекция: три грузовика и авто столкнулись на 41-м километре МКАД

На 41-м километре Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла массовая авария с тремя грузовиками. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

По ее данным, на дороге столкнулись три грузовых и одно легковое авто. В результате пострадал один человек. Столичный дептранс сообщил о затруднении движения и призвал выбирать пути объезда.

«На месте ДТП работают сотрудники дорожно-патрульной службы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали в ГИБДД.

Ранее массовая авария произошла на 63-м километре МКАД, пострадали три человека. На дороге тогда столкнулись пять автомобилей.