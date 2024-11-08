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18:06, 8 ноября 2024Экономика

На российской реке разлилось масляное пятно

На реке Новая Преголя в Калининграде заметили радужные разводы
Мария Черкасова

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

На реке Новая Преголя в Калининграде разлилось масляное пятно. Об этом сообщает «РБК-Калининград».

Пятно обнаружили у набережной Адмирала Трибуца в пятницу, 8 ноября. Специалисты Росприроднадзора пятен на поверхности акватории не нашли, сообщили в пресс-службе управления. Тонкая пленка на воде свидетельствует о залповом кратковременном сбросе. Вдоль набережной расположено девять выпусков ливневой канализации. Нефтепродукты могли попасть в водоем из-за смыва дождями с улицы.

Ранее разлив нефти обнаружили в акватории Волги в районе Саратовского водохранилища. Нефть разлилась в районе садового некоммерческого товарищества «Садовод 7» городского округа Жигулевск. Местные жители сообщали, что пятно настолько большое, что «его границы теряются вдали».

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