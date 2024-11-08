На Украине мошенники в костюмах военкомов получили тысячи долларов и попались

Прокуратура: в Одессе задержали представлявшихся военкомами мошенников

В Одессе задержали группу мошенников, которые вымогали деньги у граждан призывного возраста, представляясь сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) и правоохранителями. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура в Telegram.

«По данным следствия, подозреваемые выслеживали мужчин призывного возраста и, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП, под предлогом проверки документов требовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги для решения этого вопроса», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчин задержали во время передачи 4 тысяч гривен (около 9,5 тысячи рублей) и 3 тысяч долларов США (около 390 тысяч рублей) от одного из пострадавших. Отмечается, что также переодетые в военкомов мошенники получили 38 тысяч гривен (около 90 тысяч рублей) и 39 тысяч гривен (около 92 тысяч рублей) от двух других пострадавших.

Ранее в Одессе второй раз обвинили судью в помощи в незаконном выезде уклонистов за границу. Отмечается, что он за деньги принимал решения об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, что помогало местным жителям уезжать за рубеж.