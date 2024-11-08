На Украине назвали число уехавших из страны в 2024 году

НБУ: к концу 2024 года Украину покинут 500 тысяч человек

До конца 2024 года Украину покинут 500 тысяч жителей страны. Предположительное число уезжающих из страны граждан назвал Национальный банк Украины (НБУ).

По данным регулятора, в 2025 году страну могут покинуть еще 200 тысяч человек. При этом отмечается, что в следующем году не предвидится возвращения ранее выехавших из страны украинцев. В НБУ подчеркнули, что этот процесс может начаться лишь в 2026 году.

«НБУ предполагает, что в 2024 году количество вынужденных мигрантов увеличится приблизительно на 500 тысяч человек, а в следующем году — еще на 200 тысяч человек», — говорится в сообщении Нацбанка республики.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Украины Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся. Отмечалось, что Куницкий является другом другого покинувшего страну депутата Рады, Артема Дмитрука, известного своей защитой канонической Украинской православной церкви.