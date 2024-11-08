На Украине назвали число уехавших из страны в 2024 году

До конца 2024 года Украину покинут 500 тысяч жителей страны. Предположительное число уезжающих из страны граждан назвал Национальный банк Украины (НБУ).
По данным регулятора, в 2025 году страну могут покинуть еще 200 тысяч человек. При этом отмечается, что в следующем году не предвидится возвращения ранее выехавших из страны украинцев. В НБУ подчеркнули, что этот процесс может начаться лишь в 2026 году.
«НБУ предполагает, что в 2024 году количество вынужденных мигрантов увеличится приблизительно на 500 тысяч человек, а в следующем году — еще на 200 тысяч человек», — говорится в сообщении Нацбанка республики.
Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Украины Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся. Отмечалось, что Куницкий является другом другого покинувшего страну депутата Рады, Артема Дмитрука, известного своей защитой канонической Украинской православной церкви.