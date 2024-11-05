Стало известно о побеге депутата Рады Куницкого с Украины

Bihus.info: депутат Верховной Рады Куницкий сбежал с Украины

Депутат Верховной Рады Украины Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся. О возможном побеге нардепа написало издание Bihus.

«Нардеп Александр Куницкий, похоже, сбежал с Украины. (...) Согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе "Голосование депутата", он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября», — пишет издание.

Bihus отмечает, что Куницкий является другом другого депутата Рады, Артема Дмитрука, известного своей защитой канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и находящегося в Лондоне.

В марте стало известно, что связанный с Куницким завод продал оборудование в Крым после начала специальной военной операции. В соглашении Крым не упоминался, однако позднее товары компании оказались в республике.