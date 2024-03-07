Депутат от партии Зеленского продал оборудование в Крым после начала СВО

Завод депутата от «Слуги народа» Куницкого продал товары в Крым после начала СВО

Связанный с депутатом Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александром Куницким завод продал оборудование в Крым после начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Зеркало недели».

Как сообщается, речь идет о харьковском заводе Autoenterprise, который занимается производством и установкой зарядных станций для электрокаров и импортом машин. Куницкий занимал управляющие должности в компании до того, как стал депутатом, и не прекратил связи с холдингом после избрания.

Издание отмечает, что в 2021 году Autoenterprise в обход запрета на торговлю с Крымом заключила соглашение с бизнесменом Русланом Девлечаевым, который занимается развитием «зеленой» энергетики в регионе. В соглашении Крым не упоминался, однако позднее товары компании оказались в республике. В реализации сделки также участвовала другой депутат от партии Владимира Зеленского Алина Мустафаева, продолжающая работать в холдинге.

Ранее издание London Insider сообщило об участии фигурантов скандала с хищением оружия на Украине в поставке титаносодержащих руд в Крым. Посредником сообщества выступал депутат Рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута.