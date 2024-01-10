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12:21, 10 января 2024Бывший СССР

Британские журналисты раскрыли хищение денег на поставках оружия на Украину

London Insider: украинская ОПГ занималась хищением средств на поставках оружия

Фото: Liam McBurney / Reuters

Украинская организованная преступная группировка (ОПГ) занималась хищением средств на поставках оружия на Украину. Об этом сообщает London Insider.

Как пишет издание, ОПГ занималась торговлей оружием, судебными махинациями и растратой средств, выделенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Главными лицами группировки были отец и сын Владислав и Леонид Клищари, являющиеся бенефициарам ряда украинских и европейских компаний.

Британские журналисты сообщили, что в августе 2022 года словацкая компания SEVOTECH, совладельцем которой является Владислав Клищар, заключила соглашение с украинским «Львовским арсеналом» на поставку 100 тысяч мин Министерству обороны Украины на сумму 37 миллионов евро. Ведомство оплатило контракт, но не получило боеприпасы.

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Отмечается, что Клищары якобы связаны с поставкой титаносодержащих руд из Украины российскому предприятию «Крымский титан». Посредниками сообщества выступали депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута, бывший военный атташе в Китае Александр Мельничук и политтехнолог Максим Андрущенко.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в ВСУ. По его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за 4 месяца.

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      Юрий Леонов
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