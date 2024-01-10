Британские журналисты раскрыли хищение денег на поставках оружия на Украину

London Insider: украинская ОПГ занималась хищением средств на поставках оружия

Украинская организованная преступная группировка (ОПГ) занималась хищением средств на поставках оружия на Украину. Об этом сообщает London Insider.

Как пишет издание, ОПГ занималась торговлей оружием, судебными махинациями и растратой средств, выделенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Главными лицами группировки были отец и сын Владислав и Леонид Клищари, являющиеся бенефициарам ряда украинских и европейских компаний.

Британские журналисты сообщили, что в августе 2022 года словацкая компания SEVOTECH, совладельцем которой является Владислав Клищар, заключила соглашение с украинским «Львовским арсеналом» на поставку 100 тысяч мин Министерству обороны Украины на сумму 37 миллионов евро. Ведомство оплатило контракт, но не получило боеприпасы.

Отмечается, что Клищары якобы связаны с поставкой титаносодержащих руд из Украины российскому предприятию «Крымский титан». Посредниками сообщества выступали депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута, бывший военный атташе в Китае Александр Мельничук и политтехнолог Максим Андрущенко.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в ВСУ. По его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за 4 месяца.