На Украине рассказали о «парацетамоле от всех болезней» для новобранцев в ВСУ

Нардеп Безуглая: обучающимся солдатам ВСУ выдают парацетамол от всех болезней

На Ровенском полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят пьянство и массовое дезертирство, а новобранцам от всех болезней выдают парацетамол вместо необходимых лекарств. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Также она рассказала, что в сертификате о прохождении курса военной подготовки были предметы, которые солдатами вообще не изучались: правовая подготовка, международное гуманитарное право, уставы ВСУ, психологическая подготовка, навыки выживания. Обучение стрельбе проходило хаотично, ночная стрельба выполнялась без целей в принципе. Солдаты самовольно оставляли часть каждый день, уходя группами от 14 человек.

Военные также жаловались депутату на то, что им отказывают в медицинском осмотре даже при симптомах пневмонии, а рапорты с просьбой о медосмотре командирами игнорируются. При этом солдат регулярно заставляли выполнять задачи, отвлекающие от обучения: разгружать дрова, копать ямы, разгружать запасы для кухни, разбирать поддоны. Также Безуглая рассказала, что в учебном лагере было распространено пьянство, а пойманных за употреблением спиртного оставляли на ночь в яме.

Блиндажи были недоступны для укрытия. При объявлении воздушной тревоги солдаты просто выходили из палаток спать на улицу в спальниках. Построения проходили по шесть раз в день, военные стояли по 20-30 минут. Ротный на возмущения отвечал матом и говорил, что будут стоять столько, сколько скажут.

Ранее Безуглая объяснила дефицит специалистов в ВСУ. По ее словам, военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы до 50-60 процентов.