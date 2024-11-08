Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:25, 8 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о «парацетамоле от всех болезней» для новобранцев в ВСУ

Нардеп Безуглая: обучающимся солдатам ВСУ выдают парацетамол от всех болезней
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

На Ровенском полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят пьянство и массовое дезертирство, а новобранцам от всех болезней выдают парацетамол вместо необходимых лекарств. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Также она рассказала, что в сертификате о прохождении курса военной подготовки были предметы, которые солдатами вообще не изучались: правовая подготовка, международное гуманитарное право, уставы ВСУ, психологическая подготовка, навыки выживания. Обучение стрельбе проходило хаотично, ночная стрельба выполнялась без целей в принципе. Солдаты самовольно оставляли часть каждый день, уходя группами от 14 человек.

Военные также жаловались депутату на то, что им отказывают в медицинском осмотре даже при симптомах пневмонии, а рапорты с просьбой о медосмотре командирами игнорируются. При этом солдат регулярно заставляли выполнять задачи, отвлекающие от обучения: разгружать дрова, копать ямы, разгружать запасы для кухни, разбирать поддоны. Также Безуглая рассказала, что в учебном лагере было распространено пьянство, а пойманных за употреблением спиртного оставляли на ночь в яме.

Блиндажи были недоступны для укрытия. При объявлении воздушной тревоги солдаты просто выходили из палаток спать на улицу в спальниках. Построения проходили по шесть раз в день, военные стояли по 20-30 минут. Ротный на возмущения отвечал матом и говорил, что будут стоять столько, сколько скажут.

Ранее Безуглая объяснила дефицит специалистов в ВСУ. По ее словам, военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы до 50-60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

      В российском городе родители заморили двухлетнюю дочь голодом и попали под арест

      «Земля ушла из-под ног». Российского штурмовика внезапно вернули домой с одной целью. Что об этом известно?

      Российский бизнес начал борьбу с Центробанком

      Известная модель с сестрой и 61-летней матерью снялись в одинаковых откровенных нарядах

      Украинский мобилизационный реестр стал нарушать права многодетных отцов

      Бывшего замминистра российского региона заподозрили во взятках на 60 миллионов рублей

      Алиев заявил о желании Запада сделать Армению «голубем мира»

      Эрдоган понадеялся на конец украинского кризиса при Трампе

      Сестра Гуфа отреагировала на сообщения о попытках рэпера перегрызть электронный браслет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше