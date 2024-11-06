Депутат Рады Безуглая: укомплектованность бригад ВСУ составляет до 50-60%

Военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы до 50-60 процентов. Возникшую в Вооруженных силах Украины (ВСУ) проблему затронула в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Бригады, где уровень укомплектованности снижается до 50-60 процентов, вынуждены переводить специалистов из других подразделений в пехотные роты. Именно поэтому возникает дефицит специалистов в определенных родах войск», — объяснила она.

Как утверждает Безуглая, такие специалисты, как правило, не являются обученными стрелками и штурмовиками, и имеют высокий риск не выжить при боевых действиях. Депутат Рады добавила, что чаще всего эти люди выбирают путь самовольного оставления части (СОЧ).

Ранее Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области за время операции.