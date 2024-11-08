Напавший с ножом на российского депутата получил 17 лет колонии

В Москве убийца депутата Колодича получил 17 лет в колонии строгого режима

В Москве суд приговорил Али Расулова к 17 годам лишения свободы за то, что в июне 2023 года он с помощью ножа расправился с депутатом из ХМАО Александром Колодичем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 1 статья 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений») и части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, Расулов помогал по хозяйству в доме депутата, расположенном в поселке Сосенское, Новой Москвы. 11 июня 2023 года в подвале дома он поссорился с Колодичем, и, вооружившись ножом, напал на него. Фигурант нанес не менее 18 ударов. От полученных травм мужчина не выжил. Услышав шум, в подвал спустилась супруга пострадавшего. Злоумышленник решил расправиться с ней для того, чтобы скрыть преступление. Он несколько раз ударил женщину тем же ножом. Затем связал, потом засыпал землей Колодича. Оставив потерпевших в подвале, он проник в их дом. Там он нашел 65 тысяч рублей, но не успел их украсть, так как его задержали прибывшие на место правоохранители. Отмечается, что женщина была госпитализирована. Врачам удалось ее спасти, однако ее здоровью был причинен тяжкий вред.



12 июня Расулов признал вину.