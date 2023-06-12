Подозреваемый в убийстве российского депутата признал вину

СК РФ: подозреваемый в убийстве депутата из ХМАО Колодича признал свою вину

Мужчина, который подозревается в убийстве депутата из ХМАО Александра Колодича, признал свою вину. Видео с допросом обвиняемого публикует Telegram-канал Следственного комитета России.

36-летний задержанный заявляет на камеру, что его задержали за убийство человека. Он поясняет, что зарезал своего оппонента по причине конфликта 11 июня. Сейчас подозреваемый доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения следственных действий.

По данным следствия, 12 июня в подвале частного дома в поселке Сосенское в Новой Москве нашли мертвым 58-летнего мужчину, на его теле были следы от ножевых ранений. Между погибшим и рабочим по дому произошел конфликт, его причины не уточняются.

В результате конфликта задержанный мужчина нанес ножевые ранения потерпевшему, на крики из подвала обратила внимание супруга. Женщина тоже получила ножевые ранения, сейчас она находится без сознания в одном из медицинских учреждений Москвы. После совершенного преступления подозреваемый закопал тело депутата и скрылся.

Об убийстве российского депутата стало известно 12 июня. Источник РЕН ТВ утверждал, что задержанный мужчина был рабочим, который помогал Колодичу на участке. Подозреваемый в нападении поделился произошедшим со своим братом, а тот позвонил сыну погибшего.