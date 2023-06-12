Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 12 июня 2023Россия

Стало известно о состоянии жены убитого в Новой Москве депутата

РЕН ТВ: супруга убитого в Новой Москве депутата от ХМАО Колодича находится без сознания
Александр Колодич

Александр Колодич. Фото: Информационно-аналитическое управление Думы Югры

Супруга депутата из ХМАО Александра Колодича, которого нашли убитым в Новой Москве, находится в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего стали известны источнику РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина находится без сознания в одном из медицинских учреждений Москвы. Сейчас врачи делают ей переливание крови, уточняет источник. Полицейские нашли 55-летнюю супругу Колодича со множественными ножевыми ранениями.

Депутата из ХМАО Александра Колодича нашли мертвым в поселении Сосенское в Новой Москве 12 июня. Тело 58-летнего российского политика было найдено в подвале частного дома. Отмечается, что на нем обнаружены признаки насильственной смерти.

По подозрению в нападении задержали 39-летнего рабочего, который занимался участком пары. Задержание мужчины подтверждает и источник телеканала РЕН ТВ. «Рабочий, помогавший депутату на участке, зарезал его, закопал тело в подвале дома, а сам сбежал», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Боррель назвал возможный срок начала переговоров России и Украины
    Названы самые дружелюбные по отношению к России страны
    Москвичам назвали сроки наступления жары в Москве
    В Скандинавии объявили бойкот производителю продуктов из-за его работы в России
    США запланировали перестроить Совбез ООН ради решения конфликта на Украине
    Путин поздравил граждан с Днем России
    Джулия Робертс обратилась к Пепу Гвардиоле
    Российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
    В Минобороны заявили о восьми сбитых беспилотниках ВСУ и перехвате «Точки-У»
    В Москве вырос спрос на апартаменты без окон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.