Российского депутата убили в Новой Москве

«112»: депутата от ХМАО Александра Колодича нашли мертвым в Новой Москве

Депутата из ХМАО Александра Колодича нашли мертвым в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, тело 58-летнего российского политика было найдено в подвале частного дома. Отмечается, что на нем обнаружены признаки насильственной смерти. Помимо этого, полицейские нашли 55-летнюю супругу Колодича со множественными ножевыми ранениями. Женщину госпитализировали в одну из московских больниц.

По подозрению в нападении задержали 39-летнего рабочего, который занимался участком пары. Задержание мужчины подтверждает и источник телеканала РЕН ТВ. «Рабочий, помогавший депутату на участке, зарезал его, закопал тело в подвале дома, а сам сбежал», — сообщил он.

23 апреля в возрасте 56 лет умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов. Он скончался после продолжительной болезни. В тот же день стало известно о смерти еще одного депутата Госдумы — Николая Борцова. Он умер на 78-м году жизни.