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16:40, 8 ноября 2024Экономика

Назван способ идеально вымыть зеркало

«БелНовости»: помыть зеркало без разводов поможет зеленый чай
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Идеально помыть зеркало и не оставить разводов поможет раствор с зеленым чаем. Рецепт средства дали эксперты портала «БелНовости».

Для приготовления раствора необходимо заварить чашку чая и добавить в нее чайную ложку соли. В получившейся жидкости смочить капроновые колготки. Влажной тканью протереть зеркальную поверхность, а после убрать остатки средства мягкой сухой тряпкой.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать соль, чтобы ускорить сушку обуви. После удаления влаги с внутренней поверхности ботинок в них рекомендуется поместить несколько кусков ткани или комков из газетной бумаги. Затем их следует извлечь и положить в обувь носки с разогретой солью.

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