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20:46, 7 ноября 2024Экономика

Домохозяек призвали насыпать в ботинки соль

Домохозяек призвали насыпать в ботинки соль, чтобы быстрее их высушить
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

Домохозяек призвали насыпать в промокшие ботинки соль, чтобы быстрее их высушить. Такой совет по уходу за обувью в межсезонье дали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Первым делом специалисты посоветовали удалить влагу с внутренней поверхности обуви. Для этого нужно положить туда несколько кусков ткани или комков из газетной бумаги.

Затем материалы нужно извлечь и вдеть в ботинки по носку с разогретой солью. «Достаточным количеством для каждого носка будет половина стакана хлорида натрия» — уточнили эксперты. Обувь с солью внутри нужно оставить на полчаса — за это время изделия успеют высохнуть.

Ранее домохозяйкам посоветовали солить швабру перед мытьем пола. По словам специалистов, так получится эффективнее продезинфицировать поверхности.

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