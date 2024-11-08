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03:59, 8 ноября 2024Экономика

Назван способный обрушить доллар сильнее победы Трампа фактор

Финансист Соболев: доллар просядет без смягчения денежно-кредитной политики ФРС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: PxHere

Валютный рынок всегда подвержен волатильности в период президентских выборов в США, но в нынешней ситуации существует фактор, который способен обрушить доллар сильнее, чем победа кандидата от Республиканской партии Дональна Трампа. Такое мнение выразил в беседе с агентством «Прайм» начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Эксперт рассказал, что рынки отреагировали на разгром демократов и грядущее возвращение Трампа в Белый дом, поскольку многие были уверены, что победа будет за Камалой Харрис. Но эффект от этого события не дал продолжительного эффекта для рынка валют.

«Трамп в целом позитивен для рынка акций США и доллара на фоне вероятного усиления политики протекционизма, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — заявил Соболев. Но сейчас гораздо большее влияние на американскую валюту оказывает такой фундаментальный фактор, как плавное смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва (ФРС). Доллар значительно просядет, если федеральное агентство намекнет на приостановку в снижении ставок.

При этом на рубле эти события практически не отразятся — сейчас для российской валюты существеннее потенциальная просадка сырьевых цен из-за политики новой администрации США. Если во второй половине месяца будет приток на рынки валюты от экспортеров, по прогнозам специалиста, можно ожидать, что доллар будет стоить 93 рубля, евро — 100 рублей и юань — 13 рублей.

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление, что Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара. Напротив, это западные политики ограничили расчеты страны в американской валюте.

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