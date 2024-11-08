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13:49, 8 ноября 2024Экономика

Назван срок прихода климатической зимы в Россию

Синоптик Позднякова: климатическая зима в Центральной России наступит 10 ноября
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Климатическая зима в столичном регионе и в Центральной России, когда среднесуточная температура воздуха станет опускаться ниже нуля, наступит примерно 10 ноября. Срок ее прихода назвала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в разговоре с NEWS.ru.

По словам синоптика, зима придет в сроки, близкие к норме. «У нас норма — это где-то 10–12 ноября, так что практически в этих пределах в середине месяца у нас наступит метеорологическая зима. Но это не значит, что все последующие дни будут с такой температурой», — объяснила специалист. Она отметила, что грядущая зима будет мягкой и характеризоваться температурами, превышающими климатическую норму, однако уточнила, что это не значит, что осадков при этом будет много. Эксперт рассказала, что в истории метеорологических наблюдений существуют примеры, когда количество осадков в аномально теплые зимы было в норме или чуть ниже нормы, а при холодных зимах, напротив, выпадало много снега.

Между тем спрогнозировать, будет ли грядущая зима снежной или нет, не представляется возможным, добавила Позднякова. «Что касается количества осадков, это спорный вопрос, потому что долгосрочного прогноза осадков на холодный сезон не существует, он создается только на вегетационный период», — заключила она.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет неоднородной, поскольку среднемесячная и среднесезонная температура воздуха будет складываться из прямо противоположных факторов.

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