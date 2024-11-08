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10:42, 8 ноября 2024Россия

Назван уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Путину превысил 79 процентов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину на неделе с 28 октября по 3 ноября превысил 79 процентов. Этот показатель назван Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

По информации социологической организации, о своем доверии политику заявили 79,4 процента опрошенных, что превысило показатели предыдущей недели на 1,3 процентных пункта. Во ВЦИОМ отметили, что уровень доверия премьер-министру Михаилу Мишустину и правительству — 51,6 и 50,2 процента соответственно.

Меньше всего россиян доверяют главе партии «Новые люди» и одноименной фракции в Госдуме Алексею Нечаеву — о доверии высказались лишь 8,9 процента.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высокий уровень доверия россиян президенту. Он предположил, что это связано в первую очередь с его ежедневной работой. При этом объяснять контраст высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков Песков отказался.

ЖЗЛ
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