Названа страна максимального давления со стороны США при Трампе

WSJ: Трамп возобновит максимальное давление на Иран после победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах возобновит «максимальное давление» на Иран с помощью ужесточения санкций и ограничения продаж нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, осведомленные о первоначальных планах политика на посту президента.

По словам людей, которые занимали высокие должности в первой администрации Трампа, стратегия республиканца в отношении Ирана будет омрачена фактом, что Тегеран якобы стоит за недавними покушениями на политика.

«Если он и собирается быть "ястребом" в отношении какой-то конкретной страны, обозначенной как главный противник, то это Иран», — отметил бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик Малрой, который занимал эту должность во время первого срока Трампа.

Несмотря на враждебность по отношению к Тегерану, не исключено заключение дипломатической сделки между США и Ираном во время второго срока республиканца. Трамп любит заключать сделки, подчеркнул Малрой, но только «если это его сделка».

«Я думаю, вы увидите, как санкции будут возобновлены. Вы увидите гораздо больше, как в дипломатическом, так и в финансовом плане. Они пытаются изолировать Иран», — заявил еще один экс-чиновник Белого дома при Трампе на условиях анонимности.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что переизбрание в США бывшего американского лидера Дональда Трампа ничего не поменяет и никак не отразится на политике Тегерана.