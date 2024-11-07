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16:34, 7 ноября 2024Мир

Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

Президент Ирана Пезешкиан: переизбрание Трампа для Тегерана ничего не поменяет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан. Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Переизбрание бывшего американского лидера Дональда Трампа ничего не поменяет и никак не отразится на политике Тегерана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова приводит иранское интернет-издание Etemad Online.

«Для нас никогда не будет иметь разницы, кто победил на выборах в США, поскольку наши страна и режим опираются на свои внутренние силы», — подчеркнул политик.

В октябре Трамп предложил Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана. Он отметил, что обо всем остальном следует беспокоиться уже после этого.

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