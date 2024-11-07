Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

Президент Ирана Пезешкиан: переизбрание Трампа для Тегерана ничего не поменяет

Переизбрание бывшего американского лидера Дональда Трампа ничего не поменяет и никак не отразится на политике Тегерана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова приводит иранское интернет-издание Etemad Online.

«Для нас никогда не будет иметь разницы, кто победил на выборах в США, поскольку наши страна и режим опираются на свои внутренние силы», — подчеркнул политик.

В октябре Трамп предложил Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана. Он отметил, что обо всем остальном следует беспокоиться уже после этого.