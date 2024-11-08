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13:58, 8 ноября 2024Мир

Немецкая оппозиция усилила давление на Шольца и предложила обсудить вотум доверия в ноябре

Лидер ХДС Мерц предложил вынести на обсуждение вопрос о вотуме доверия 13 ноября
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), крупнейшей оппозиционной партии Германии, Фридрих Мерц усилил давление на немецкого канцлера Олафа Шольца и предложил вынести на обсуждение бундестага вопрос о вотуме доверия правительству 13 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«В следующую среду канцлер ФРГ выступит с правительственным заявлением о ситуации в стране. И это хорошая возможность совместить данное заявление с вопросом о вотуме доверия. Я призываю канцлера сделать это», — сказал он.

Председатель ХДС отметил, что после его правительственного заявления появится возможность проголосовать по вопросу доверия канцлеру. Мерц также рассказал, что разговаривал с главой немецкого правительства и у политиков возникли разногласия, поскольку канцлер не дал Мерцу правдоподобное объяснение того, почему он на самом деле попросил вотум доверия только через два месяца, а не на следующей неделе.

По его мнению, Шольц хочет попытаться сохранить голоса в бундестаге, которые он сможет использовать для избирательной кампании своей партии — Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Лидер оппозиции подчеркнул, что такое поведение Шольца не соответствует его должности, поскольку люди в Германии теперь ожидают, что власть сможет быстро избрать новое руководство страны.

Ранее вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что распад правящей коалиции Германии связан с нежеланием Минфина выделить деньги Украине. Он добавил, что уволенный Шольцем министр финансов Кристиан Линднер выступил против того, чтобы выделить больше средств Киеву в госбюджете на 2025 год.

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