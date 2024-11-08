Непристойный образ популярной блогерши у алтаря вызвал споры в сети

Австралийская популярная блогерша Скарлет Ваш надела на свадьбу откровенный наряд и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша поделилась видео с церемонии, в котором запечатлена вместе с отцом, ведущим ее к алтарю. На размещенных кадрах видно, что для праздничного мероприятия женщина выбрала прозрачное платье, оформленное кружевами.

Подписчики разделились во мнениях по поводу внешнего вида знаменитости. По словам многих пользователей сети, данный наряд является совершенно неуместным для свадебной церемонии. «Она вышла замуж в трусах?», «Не хватило денег, чтобы дошить платье?», «Свадебное платье в стиле OnlyFans», «Еще одно доказательство того, что за деньги хороший вкус в одежде не купишь», «Отец с облегчением отдал дочь жениху», «Похоже, он женится на ночной даме», — высказывались они.

В июле пользователи сети обругали невесту за непристойное платье для венчания в церкви.