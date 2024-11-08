Нетаньяху сравнил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме с «Хрустальной ночью»

Нетаньяху назвал нападение на болельщиков Израиля повторением «Хрустальной ночи»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападение на израильских болельщиков в Амстердаме повторением «Хрустальной ночи» — еврейских погромов в нацистской Германии в 1938 году. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на странице канцелярии премьера в социальной сети X.

«Завтра 86-я годовщина "Хрустальной ночи". Вчера это отметили на улицах Амстердама. Мы должны бороться с явлением, которое ставит под угрозу и нас, и свободные государства, и Нидерланды», — сказал глава израильского правительства.

Премьер подчеркнул, что Израиль не может мириться с подобными явлениями.

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема запретила проведение демонстраций в выходные в связи с нападением на израильских болельщиков. Мэр выразила сочувствие пострадавшим в результате атак и назвала произошедшее «невыносимым и неприятным».