В Амстердаме запретили демонстрации после атак на израильских болельщиков

Мэр Амстердама запретила демонстрации после нападения на израильских болельщиков

Мэр Амстердама Фемке Халсема запретила проведение демонстраций в выходные после нападения на израильских болельщиков. Об этом она заявила в эфире канала AT5.

«В эти выходные действует запрет на демонстрации, а также запрет на ношение закрывающей лицо одежды и пронос предметов, которые могут нарушить общественный порядок», — заявила Халсема.

Она уточнила, что введенные меры распространяются на Амстердам и общину Амстелвен. Мэр выразила сочувствие пострадавшим в результате атак и назвала произошедшее «невыносимым и неприятным».

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен возмутилась нападениями на израильских футбольных фанатов, которые были совершены в ночь на 8 ноября в Амстердаме.