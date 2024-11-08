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14:22, 8 ноября 2024Экономика

Последствия накрывшего Новосибирск шторма оценили

В Новосибирске штормовым ветром снесло 8 крыш и повалило с десяток деревьев
Виктория Клабукова

Кадр: «НГС.НОВОСТИ» / «ВКонтакте»

Второй день в Новосибирске наблюдается усиление ветра. О последствиях вчерашнего шторма пишет портал Gorsite.

К утру пятницы, 8 ноября, в городе оценили ущерб от ненастья. Шквалистым ветром сорвало крышу с пяти строений, в частности часть металлического настила снесло со здания Центрального сибирского ботанического сада в Академгородке. Аналогичная ситуация произошла во дворе многоэтажки на улице Крамского — куски кровли угодили на припаркованные внизу машины. Чтобы извлечь из-под них машины, металлические листы пришлось распиливать.

В жилом доме на улице Палласа с балкона девятого этажа вырвало блок остекления. Он рухнул прямо во двор, но никто не пострадал. Оконные рамы выбило и у зданий возле Оперного театра, кроме того, там сорвало рекламные баннеры. Разбросанными обнаружили строительные ограждения у «дома-книжки» на улице Калинина. Оказавшегося поблизости мужчину от удара фанерным листом отбросило на трамвайные пути, а другим обломком ударило в голову. В результате случившегося горожанин получил перелом рукоятки грудины. Сообщается еще об одном пострадавшем.

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Ураганом на землю повалило четыре дорожных знака и почти десяток деревьев. В поселке Гвардейский упавшим стволом повредило памятник. Сильным порывом ветра также унесло остановочные павильоны на улицах Большевистская и Рассветная. В целом за сутки в Единую диспетчерскую службу от местных жителей поступил 21 звонок, связанный с последствиями непогоды.

Ранее усилившийся ветер оставил без крыши здание торгового центра в Омске. Конструкция рухнула на припаркованные автомобили. Как обещают в администрации, водители смогут рассчитывать на компенсацию в судебном порядке.

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