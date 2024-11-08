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05:54, 8 ноября 2024Россия

Об окончании действия ОСАГО начнут напоминать на «Госуслугах»

IZ.RU: россиянам будут напоминать об окончании действия ОСАГО через «Госуслуги»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетОСАГО

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Национальная страховая информационная система (НСИС) вместе с Минцифры работает над функционалом, который позволит присылать напоминания россиянам об окончании действия ОСАГО на портал «Госуслуги». Такой информацией поделился в беседе с «Известиями» (IZ.RU) гендиректор НСИС Николай Галушин.

По словам эксперта, функция начнет работать в 2025 году. Она понадобилась, поскольку страховые компании не всегда напоминают гражданам о том, что срок полиса подходит к концу, в том числе когда у водителя было несколько аварий. В подобных случаях некоторые компании не считают нужным продлевать договор с клиентами.

Галушин объяснил, что услугами страхования (за исключением ДМС) россияне пользуются редко и мало кто держит в голове даты окончания полисов. Поэтому функция оповещения через «Госуслуги» станет для них удобной.

В пресс-службе Минцифры добавили, что пользователям портала «Госуслуги» уже приходят уведомления о статусе действия некоторых документов, так, приложение «Госуслуги авто» напоминает об окончании действия водительских прав. Сейчас ведомство обсуждает возможности расширения этого функционала.

Ранее в Минцифры допустили оформление налогового вычета на «Госуслугах». Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, такая возможность может появиться уже в 2025 году.

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