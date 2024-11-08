Обнаружены древние прототипы эмбрионов

Nature: у одноклеточного протиста обнаружили прототипы эмбрионов

Группа ученых Женевского университета (UNIGE) обнаружила, что одноклеточный вид Chromosphaera perkinsii образует эмбриональные «прототипы» — структуры, напоминающие эмбрионы животных. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Chromosphaera perkinsii — это одноклеточный протист, который отделился от эволюционной линии животных более миллиарда лет назад. Это предполагает, что процессы, связанные с многоклеточностью, включая координацию и дифференциацию клеток, могли существовать задолго до появления сложных организмов, а значит, природа могла обладать инструментами для «создания яиц» задолго до появления животных.

Было выявлено, что когда C. perkinsii достигает максимального размера, он начинает делиться без дальнейшего роста, образуя многоклеточные структуры. Эти колонии сохраняются в таком состоянии на протяжении примерно трети своего жизненного цикла и включают в себя как минимум два типа клеток, что является редким явлением для одноклеточных организмов.

Команда также обнаружила, что трехмерная структура, образуемая клетками C. perkinsii во время деления, напоминает ранние стадии эмбрионального развития животных. Генетическая активность этих колоний анализировалась с целью выявления возможных параллелей, и были обнаружены значительные сходства с процессами, происходящими в эмбрионах животных.

Эти данные предполагают, что механизмы многоклеточного развития, включающие дифференциацию клеток, могли существовать еще до появления животных или же развились у C. perkinsii независимо. Подобные параллели с животными процессами могут расширить представления о переходе от одноклеточности к многоклеточности в ранней истории жизни на Земле.