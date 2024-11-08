Обыск у заподозренного во взятках бывшего замминистра российского региона попал на видео

В Дагестане задержали экс-замглавы Минобразования по делу о взятках на ₽60 млн

В Дагестане задержали бывшего заместителя министра образования и науки региона по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России, предоставив соответствующее видео.

На кадрах видно, как в кабинете следователь зачитывает задержанному права, дальше идет обыск в доме подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, незаконное вознаграждение он получал в период с 2013 по 2023 год от руководителя коммерческой организации. За взятки замминистра обещал ему содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонта на ведомственных объектах. Всего Минобразования республики заключило с этой фирмой 15 госконтрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей.