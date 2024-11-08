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16:02, 8 ноября 2024Россия

Очевидцы сняли на видео пожар на месте столкновения трех фур в российском регионе

Очевидцы сняли на видео пожар, возникший после ДТП с тремя фурами и легковушкой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео горящую фуру, которая вспыхнула после столкновения еще с двумя большегрузами и легковым автомобилем в Челябинской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Ufa1.ru.

На кадрах видно транспортное средство, лежащее на обочине около заснеженных деревьев. Большегруз охвачен огнем, от пламени вверх поднимается столб черного дыма.

Причины аварии на данный момент неизвестны.

О ДТП на трассе М-5 в Усть-Катавском районе Челябинской области сообщалось ранее 8 ноября. По данным регионального МВД, двух водителей спасти не смогли, еще один пострадал. На опубликованных до этого кадрах видно разорванную пополам фуру.

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