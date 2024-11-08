Полыхающую разорванную пополам фуру на российской трассе сняли на видео

В Челябинской области фуру разорвало пополам после массового ДТП на трассе М-5

На трассе М-5 в Усть-Катавском районе Челябинской области столкнулись три большегруза и легковая машина. Последствия аварии сняли на видео, которое опубликовал Ural Mash в Telegram.

На кадрах видно разорванную пополам фуру. Задняя часть машины полыхает в кювете, а куски ее подвески и кабина лежат на асфальте. За ней можно заметить еще один грузовик, участвовавший в аварии.

Как рассказали в управлении МВД по российскому региону, ДТП произошло 8 ноября на 1628-м километре автодороги Москва — Челябинск. По информации ведомства, двух водителей спасти не смогли, еще один пострадал. Причина аварии не уточняется.

Ранее на трассе в Тверской области столкнулись автоцистерна с битумом и большегруз. Произошедший в результате взрыв сняли на видео. В ДТП пострадал один человек.