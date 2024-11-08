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20:08, 8 ноября 2024Из жизни

Одноклассник Кейт Миддлтон сделал неожиданное признание о будущей королеве

Британский комик и одноклассник Кейт Миддлтон признался, что был влюблен в нее
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Danny Lawson / Pool / Reuters

Британский комик Джек Уайтхолл признался, что был влюблен в Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mirror.

Будущая королева Великобритании и жена принца Уильяма Кейт Миддлтон в юности училась в колледже Мальборо. Она поступила в эту элитную школу-интернат в 1996 году после того, как не выдержала издевательств одноклассников в предыдущей школе, и окончила ее в 2000 году.

Джек Уайтхолл поступил в этот колледж на несколько лет позже. На одном из мероприятий, где Уайтхол был ведущим, а принц Уильям и Кейт Миддлтон сидели в зале, Уайтхол вспомнил об их общем образовании и воспользовался возможностью сделать неожиданное признание.

Мы на самом деле учились вместе. Это правда. Мы учились в одной школе. Я был немного моложе, но это первый раз, когда я увидел тебя после школы, так что привет. Не знаю, уместно ли это, учитывая обстоятельства, но ты была моей первой любовью... Ладно, определенно неуместно. Его Высочество бросает на меня недобрый взгляд

Джек Уайтхоллкомик
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