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18:52, 8 ноября 2024Мир

Орбан призвал сделать Европу великой снова

Орбан: общая цель ЕС состоит в том, чтобы сделать Европу великой снова
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после неформального саммита Европейского союза (ЕС), что европейские лидеры хотят сделать Европу великой снова. Об этом сообщает Reuters.

Глава венгерского правительства отметил, что лидеры Евросоюза подписали на саммите декларацию о конкурентоспособности. Он также подчеркнул, что их общая цель состоит в том, чтобы «снова сделать Европу великой».

По словам премьера, меры, изложенные в Будапештской декларации, включают срочные шаги по снижению высоких цен на энергоносители.

Ранее Орбан выразил мнение что США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность президента страны Дональда Трампа. Однако он подчеркнул, что это будет трудной задачей.

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