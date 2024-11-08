Парень пожаловался на отвратительную привычку соседей и разозлил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Ronin__Ronan пожаловался на портале на неприятную привычку своих соседей по комнате. Многие комментаторы сочли поведение соседей отвратительным.

Автор поста рассказал, что его соседи по комнате любят готовить сушеное мясо, развешивая его толстые куски на вешалках для одежды или сушилке для одежды. «Почти уверен, что они просто натерли его солью. Оно висело там или за пределами комнаты неделями. Иногда куски падали, и их просто перевешивали. Через некоторое время мясо начало сереть, и однажды его погрызла крыса и мышь», — добавил рассказчик.

«Боже, это так отвратительно», «Уверен, что это пахнет как настоящее дерьмо», «То есть они просто развесили сырое мясо и думают, что оно станет вяленым? Оно же сгниет и разложится», «Какая-то обитель зла», «Ваши соседи по комнате — моряки XVI века?», «Мясные занавески», — написали разозленные пользователи сети.

Некоторые из них отметили, что куски мяса нарезаны слишком толсто, а также с них не срезан жир. Пользователи посоветовали соседям рассказчика приобрести дегидратор — прибор, убирающий из продуктов влагу.

Ранее парень рассказал на Reddit о беспокоящих его выходках соседей. Комментаторы посоветовали ему обратиться в специальную службу.