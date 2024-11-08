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15:45, 8 ноября 2024Экономика

Переплату по ипотеке подсчитали в квартирах

Эксперт Лякин: при ипотеке под 22 % переплата приравнивается к трем квартирам
Александра Качан (Редактор)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

При ипотечных ставках выше 22 процентов годовых переплата по жилищному кредиту приравнивается к стоимости двух-трех квартир. Об этом сообщил руководитель агентства недвижимости «Дорогая, я дома» Алексей Лякин, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Когда ставка превышает 22 процента, заемщик, беря ипотеку на 25–30 лет с небольшим первоначальным взносом, по сути, оплачивает две-три квартиры вместо одной. В случае если первоначальный взнос составляет менее 20 процентов, переплата может достигать суммы, эквивалентной трем квартирам», — объяснил эксперт.

Лякин напомнил, что сейчас средняя ставка по ипотеке в России составляет 20-22 процента, а у некоторых банков отметка превышает 25 процентов. Из-за высокой переплаты заемщики более взвешенно принимают решения об оформлении кредита. Однако эксперты надеются, что в ближайшие месяцы положение начнет улучшаться.

«Если ситуация с глобальной политикой начнет стабилизироваться, можно ожидать, что к весне 2024 года ставки по ипотеке пойдут вниз. Возможно, даже раньше, к Новому году, начнется постепенное снижение», — рассказал Лякин. При этом он отметил, что в случае эскалации глобальных конфликтов Центробанк может продолжить поднимать ключевую ставку, что сделает ипотеку еще более недоступной.

Ранее стало известно, что россияне массово отвернулись от ипотеки. Спрос на жилищные кредиты в регионах страны упал на 53 процента.

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