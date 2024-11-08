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14:34, 8 ноября 2024Экономика

Россияне массово отвернулись от ипотеки

KEY CAPITAL: спрос на ипотеку в российских регионах упал на 53 процента
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После отмены массовой льготной ипотеки на новостройки жители российских регионов (без учета Москвы, Петербурга и соответствующих областей) массово отвернулись от кредитов на жилье — спрос на них упал на 53 процента. Такие данные приводят аналитики компании KEY CAPITAL в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

При этом сильнее всего интерес обвалился к строящемуся, а не вторичному жилью. В сентябре 2024 года в регионах выдали 25 тысяч кредитов на новостройки — это на 67 процентов меньше, чем в июне того же года, когда льготная ипотека еще действовала. По сравнению с концом третьего квартала 2023 года, число ипотечных соглашений сократилось на 66 процентов, уточнили специалисты.

Лидерами по снижению спроса на жилищные кредиты оказались Республика Тыва (минус 84 процента), Рязанская область (минус 78 процентов), Пензенская область (минус 77 процентов), Курская область (минус 76 процентов), Тверская область (минус 75 процентов), Красноярский край, Республика Северная Осетия, Республика Хакасия и Орловская область (минус 74 процента в каждом регионе), а также Республика Башкортостан (минус 73 процента).

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Эксперты отметили, что невозможность получить кредит по льготной ставке поспособствовала перетоку клиентов на вторичный рынок жилья — там под тот же процент они могут получить уже готовое жилье. «С учетом таких резких колебаний спроса, мы ожидаем новые точечные программы поддержки для тех регионов или групп населения, которые наиболее чувствительны к столь высоким ставкам по ипотеке», — спрогнозировали в KEY CAPITAL.

Ранее средний срок ипотеки в России превысил 25 лет. По данным Банка России, по сравнению с началом 2023-го соответствующий срок вырос на полтора года, а относительно сентября того же года он увеличился лишь на четыре месяца.

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