Песков назвал поздравление Путиным Трампа с победой на выборах официальным

Песков: поздравление Трампа с избранием от Путина можно считать официальным

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал поздравление российским лидером Владимиром Путиным избранного президента США Дональда Трампа с победой официальным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все, что говорит президент России, — официально. Ранее Путин в ходе пленарного заседания «Валдая» поздравил Трампа с победой на выборах. Он заявил, что Москва будет работать с любым главой государства, которому окажут доверие граждане Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Трамп назначит главой аппарата Белого дома свою советницу Сьюзан Уайлс. По его словам, Уайлс помогла ему добиться «одной из величайших политических побед в истории Америки». Победивший на выборах президента США политик добавил, что советница также была частью его «успешных кампаний 2016 и 2020 годов».