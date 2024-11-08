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02:10, 8 ноября 2024Мир

Трамп определился с главой аппарата Белого дома

Трамп назначит главой аппарата Белого дома свою советницу Сьюзан Уайлс
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп назначит главой аппарата Белого дома свою советницу Сьюзан Уайлс. Об этом говорится в заявлении избранного президента, пишет ТАСС.

По словам Трампа, Уайлс помогла ему добиться «одной из величайших политических побед в истории Америки». Политик добавил, что советница также была частью его «успешных кампаний 2016 и 2020 годов».

Трамп назвал Уайлс сильной и умной. Избранный президент США отметил, что она обладает новаторским видением. «Сьюзи станет первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома в истории Соединенных Штатов», — сказал он.

Ранее Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы США. Он назвал предвыборные заявления американского политика политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

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