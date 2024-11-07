Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы США

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах главы США. Российский лидер прокомментировал победу американского политика на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

Путин назвал предвыборные заявления Трампа политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить кризис на Украине и восстановить отношения с Россией.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020-м победил республиканец, миллиардер Дональд Трамп. По последним сведениям, он получил 291 голос выборщиков из необходимых 270.