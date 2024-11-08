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13:05, 8 ноября 2024Бывший СССР

Пленные ВСУ увиделись со своими родными

ТАСС: пленные ВСУ встретились со своими семьями
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) встретились со своими семьями в одном из пунктов содержания. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах видно, что встреча проходит на гражданском объекте. Многие из военнослужащих увиделись со своими родителями или супругами.

Агентство отмечает, что среди пленных есть те, кто сдался Вооруженным силам России в Мариуполе весной 2022 года.

Ранее в Минобороны России раскрыли точное число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю. По информации ведомства, всего за семь дней сдалось 47 военных.

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