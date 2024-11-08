Пленные ВСУ увиделись со своими родными

ТАСС: пленные ВСУ встретились со своими семьями

Пленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) встретились со своими семьями в одном из пунктов содержания. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах видно, что встреча проходит на гражданском объекте. Многие из военнослужащих увиделись со своими родителями или супругами.

Агентство отмечает, что среди пленных есть те, кто сдался Вооруженным силам России в Мариуполе весной 2022 года.

Ранее в Минобороны России раскрыли точное число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю. По информации ведомства, всего за семь дней сдалось 47 военных.