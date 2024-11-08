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12:57, 8 ноября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: за неделю в зоне СВО сдались в плен 47 военнослужащих ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За минувшую неделю на всей линии боевого соприкосновения зоны специальной военной операции (СВО) сдались в плен 47 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

На каких направлениях и при каких обстоятельствах пленены украинские военнослужащие, в ведомстве не уточнили.

Неделей ранее Минобороны России сообщало о сдаче в плен 54 бойцов ВСУ.

31 октября стало известно об обмене пленными между Россией и Украиной в Курской области по формуле 30 на 30. По данным военкора Елены Соколовой, процедура проходила при поддержке подразделений «Дикая дивизия Донбасса», 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и 1427-го полка Вооруженных сил России.

Кроме того, 18 октября Россия вернула из украинского плена 95 военнослужащих. Украине также были переданы 95 бойцов. Посредничество в процессе тогда оказали Объединенные Арабские Эмираты.

ЖЗЛ
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