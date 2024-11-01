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13:10, 1 ноября 2024Россия

Минобороны назвало число сдавшихся за неделю в плен бойцов ВСУ

Минобороны России: за неделю в зоне СВО в плен сдались 54 украинских военных
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За минувшую неделю в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в плен сдались 54 украинских военных. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на линии боевого соприкосновения. На каких конкретно направлениях в зоне СВО это произошло, не уточняется.

В период с 19 по 25 октября в плен сдались 55 украинских военных, 39 из которых — в Курской области, отчитывались в Минобороны.

Тогда сообщалось, что в Курской области взяли в плен разведчиков из 61-й бригады ВСУ, которые пытали местных жителей и военнослужащих. В свою очередь, украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал, что его группа попала в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов. По его словам, оружие было мокрое, из-за этого его автомат заклинило после 3-4 выстрелов.

ЖЗЛ
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