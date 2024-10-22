Украинский военный попал в плен из-за заклинившего автомата

Украинские военные попали в плен в Курской области из-за заклинивших автоматов

Украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал, что его группа попала в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, оружие было мокрое, из-за этого его автомат заклинил после 3-4 выстрелов. «Все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата», — отметил он.

Как отметил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), перед заброской на территорию России командование внушало военным, что это будет легкое задание на три дня. Как рассказал военный, на позициях украинским пехотинцам пришлось буквально закапываться в норы, чтобы выжить под плотным огнем российской армии.

Ранее сдавшийся российским солдатам под Угледаром боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой.