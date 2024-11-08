Пленный украинец раскрыл методы вербовки в ГУР МО Украины

Мусиец: в ГУР МО Украины вербуют обещанием «пышных похорон»

Новобранцев вербуют в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины обещанием «пышных похорон». Методы вербовки раскрыл пленный боец 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Мусиец в беседе с РИА Новости.

«Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например, двухсотых даже не забирали», — рассказал Мусиец.

По его словам, при отборе в ГУР предпочтение отдают заключенным, отбывавшим наказание по тяжким статьям. После мобилизации их отправляли в спецназ или снайперские подразделения.

Также Мусиец рассказал, что руководство бригад ВСУ продает наркотики своим бойцам прямо на позициях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он отметил, что торговцы получали запрещенные вещества в посылках.