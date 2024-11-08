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19:49, 8 ноября 2024Культура

По делу о трагедии с известным певцом были допрошены трое подозреваемых

Троих подозреваемых допросили по делу о трагедии с певцом Лиамом Пейном
Андрей Шеньшаков

Фото: Hollie Adams / Reuters

Три человека получили статус подозреваемых в деле о трагедии с бывшим солистом One Direction Лиамом Пейном. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Сообщается, что обвинения были предъявлены трем фигурантам. Двое из них — работники отеля и предполагаемые наркоторговцы. Оба, по версии следствия, связаны с поставкой артисту наркотиков, которые, судя по результатам экспертизы, находились в его организме, когда он упал с балкона третьего этажа в Буэнос-Айресе.

Третий подозреваемый, по данным журналистов, аргентинский бизнесмен, который проводил время с Пейном, пока тот был в отпуске. Уточняется, что его не задержали, однако ему предъявлено обвинение в оставлении человека в опасном состоянии.

Ранее стало известно, что девушка Лиама сообщила в социальных сетях об их планах пожениться.

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