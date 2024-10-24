Девушка Лиама Пейна заявила об их планах пожениться

Девушка Лиама Пейна Кейт Кэссиди сообщила, что певец обещал на ней жениться

Возлюбленная певца Лиама Пейна Кейт Кэссиди рассказала о том, что незадолго до трагедии пара планировала свадьбу. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка ушедшего музыканта сообщила, что он обещал жениться на ней в течение года. В доказательство она приложила к посту снимок письма, якобы написанного Пейном.

«Мы с Кейт сыграем свадьбу в течение года и будем навсегда вместе», — гласит рукописный текст.

Сама Кэссиди заявила, что вскрыла его письмо, несмотря на то, что экс-солист One Direction просил не читать записку.

«Мы сидели на улице, представляя нашу совместную жизнь. Я храню эту записку, хотя ты просил меня не открывать ее. Ты всегда будешь со мной, теперь у меня есть ангел-хранитель. Я буду любить тебя до конца своих дней», — призналась она.

Известно, что 25-летняя девушка Лиама отдыхала вместе с ним в Аргентине, но вернулась домой в США всего за два дня до случившегося.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до трагедии лейбл, который выпускал треки Пейна, разорвал с ним контракт из-за низкого интереса к сольному творчеству артиста.